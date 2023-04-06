Захарова: НАТО стала преградой к созданию альтернативных центров силы в мире

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 48

Официальный представитель МИД России уверена, что альянс делает все возможное, чтобы мир стал еще более опасным.

Захарова: НАТО стала преградой к созданию альтернативных центров силы в мире

Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl

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НАТО всеми способами противостоит созданию альтернативных центров силы в мире, чтобы сделать его еще более опасным. Такое мнение выразила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Все делается для того, чтобы мир стал еще опаснее, дабы не допустить существование альтернативных центров силы, способных подорвать гегемонию Запада», — отметила она в своей статье, посвященной итогам прошедшего заседания Совета НАТО.

По мнению Марии Захаровой, концепция так называемой безопасности альянса представляет повсеместное насаждение натоцентричных подходов со всеми вытекающими.

«Отсюда накачка оружием Украины и мотивирование ее на продолжение войны с Россией, нападки на Китай, заигрывание с Японией и Южной Кореей, планы по милитаризации Арктики», — подчеркнула Захарова.

Все это, добавляет она, говорит о том, что безопасность и НАТО — вещи несовместимые.

«В этой связи напрашивается только один вывод — в 74 года Североатлантическому блоку пора уйти на пенсию», — заключила представитель дипломатии.

Ранее 5-еv.ru рассказывал, что в ближайшее время размер помощи США Украине превысит огромную сумму.

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