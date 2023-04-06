Из-за нарушения рекомендаций в Карелии чуть не погибла девочка. Что произошло во время операции?

Стакан выпитой воды перед наркозом может обернуться для человека летальным исходом. Об этом предупредил аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.

В интервью «Известиям» он отметил, что человек, который ложиться на процедуру не с пустым желудком, рискует захлебнуться рвотными массами.

«Если у него при этом есть что-то в желудке, пациент может просто задохнуться рвотными массами, поэтому не рекомендуется есть и пить перед операцией», — подчеркнул врач.

Эксперт добавил, что вероятность летального исхода особенно касается для тех пациентов, которым проводят интубацию, то есть вставляют специальную трубку в легкие.

К слову, в четверг, 6 апреля, стало известно, что во время наркоза на руках у врачей чуть не умерла юная жительница Карелии. Девочке проводили одну из лечебных процедур, во время которой она резко посинела, а потом изо рта и носа у нее хлынул поток воды. Это произошло из-за того, что манипуляция пациентке проводилась на пустой желудок, но родители ребенка утаили эту информацию от врачей. К счастью, благодаря их профессионализму девочку удалось спасти.

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