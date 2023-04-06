Карл III хочет расследования причастности королевской семьи к торговле рабами

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Король выступает за большое исследование исторических фактов.

Карл III хочет расследования причастности королевской семьи к торговле рабами

Фото: Reuters / POOL

Читайте нас в: Дзен Новости

Король Карл III впервые открыто поддержал изучение причастности британских монархов к торговле рабами. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно информации, он воспринимает этот вопрос крайне серьезно. Сам король, со слов своего представителя, не может описать «всю «глубину скорби» по поводу страданий такого огромного количества людей. Чем больше он читает об этом публикаций, тем сильнее его боль.

«Королевская семья поддерживает исследования, предоставляя доступ к королевской коллекции и королевским архивам», — говорится в сообщении.

До этого издание поделилось документом, свидетельствующим о передаче в 1689 году королю Вильгельму III акций Королевской африканской компании, занимавшейся работорговлей, на сумму 1 тысяч фунтов от Эдварда Колстона, заместителя управляющего компании.

До этого сам принц Уильям признавался, что считает огромной проблемой историческую роль Великобритании в работорговле, назвав ее «отвратительной» и «позорным пятном в историии страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Карл III отказался примерить корону из Burger King.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
80.67
1.17 88.13
1.03
Воспользуйтесь возможностями: китайский совет дня на четверг, 6 апреля

Последние новости

16:07
Карл III хочет расследования причастности королевской семьи к торговле рабами
15:57
Куда дальше: «Союз МС-23» отстыковался от модуля МКС
15:50
Треш-стримера из Ивановской области задержали по подозрению в избиении девочки
15:44
Новый состав Общественной палаты РФ: Школьник — о главных задачах организации
15:32
«Братья и сестры?» — Песков ответил на заявление Зеленского об отношениях с Польшей
15:17
Си Цзиньпин призвал к возобновлению переговоров по Украине

Сейчас читают

«Страшно смотреть»: исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
Старший лейтенант армии ДНР раскрыл основные методы ведения боев ВСУ
«Оцени масштаб катастрофы»: политолог назвал истинную цель визита Макрона в Китай
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео