Карл III хочет расследования причастности королевской семьи к торговле рабами

Король Карл III впервые открыто поддержал изучение причастности британских монархов к торговле рабами. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно информации, он воспринимает этот вопрос крайне серьезно. Сам король, со слов своего представителя, не может описать «всю «глубину скорби» по поводу страданий такого огромного количества людей. Чем больше он читает об этом публикаций, тем сильнее его боль.

«Королевская семья поддерживает исследования, предоставляя доступ к королевской коллекции и королевским архивам», — говорится в сообщении.

До этого издание поделилось документом, свидетельствующим о передаче в 1689 году королю Вильгельму III акций Королевской африканской компании, занимавшейся работорговлей, на сумму 1 тысяч фунтов от Эдварда Колстона, заместителя управляющего компании.

До этого сам принц Уильям признавался, что считает огромной проблемой историческую роль Великобритании в работорговле, назвав ее «отвратительной» и «позорным пятном в историии страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Карл III отказался примерить корону из Burger King.