Воздушная тревога: десятки ракет выпустили из Ливана по северу Израиля

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 52

СМИ: на Израиль летят ракеты из Ливана, один человек ранен

Воздушная тревога: десятки ракет выпустили из Ливана по северу Израиля

Фото: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani

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Местные власти уже призывают людей покинуть улицы и спускаться в бомбоубежища.

В Израиле снова неспокойно: там сработала воздушная тревога. Как сообщает Армия обороны Израиля, был зафиксирован пуск ракет.

Вероятнее всего, они были запущены из палестинских лагерей, заявил РИА Новости депутат ливанского парламента Касем Хашем.

Изначально сигнал воздушной тревоги сработал на севере Израиля у границы с Ливаном в двух населенных пунктах Шломи и общине Бецет.

Пуск ракеты в той области был отражен системой противоракетной обороны (ПРО).

Сейчас местные власти уже призывают людей покинуть улицы и спуститься в бомбоубежища. Более того, в социальных сетях начали появляться видеозаписи, на которых видны столбы густого черного дыма в небе по всей округе.

СМИ сообщают, что один человек был ранен осколками ракеты.

До этого министр национальной безопасности Израиля на фоне массового пуска ракет с территории сектора Газа заявил о необходимости более жесткого ответа на бомбардировки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла ранее, что Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, так как оно грозит перерасти в вооруженное противостояние.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Иерусалиме произошли столкновения мусульман с полицией.

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