Настасья Самбурская похвасталась таможеннику подписчиками, чтобы попасть на Бали

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 34

Актриса выбрала необычный способ доказать работнику пропускного пункта, что не собирается тайно эмигрировать.

Настасья Самбурская похвасталась таможеннику подписчиками, чтобы попасть на Бали

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Актриса Настасья Самбурская рассказала, как добилась от работника индонезийской таможни пропуска на отдых на Бали. В личном блоге звезда поделилась, что ее надолго задержали и мучили вопросами из-за отсутствия обратного билета. Как отметила артистка, у нее не было точного плана отпуска, и она еще не решила, задержится на острове на неделю или на две. Пришлось доказывать, что плана тайно остаться в стране нет.

Самбурская нашла необычный способ — показала таможеннику свою страницу в социальной сети, пишет Газета.ру. У артистки очень много подписчиков: она заявила сотруднику, что не собирается постоянно жить на Бали, поскольку вся ее аудитория в России. Очевидно, местные хранители границ ничего не знают о русскоязычных блогерах с островов в океане.

«Говорю, вы знаете, я очень популярная мадам у себя в стране. У меня большое количество фолловеров, и я точно у вас не останусь. Мне есть что терять. Он сказал: „Вы очень плохо говорите на английском“. Я ответила — да! Потому что я люблю свою страну и, в любом случае, буду возвращаться туда», — рассказала Самбурская.

Признание, по словам актрисы, таможенника впечатлило. Сработало. Мужчина даже «начал включать колдовские чары» и попросил российскую знаменитость стать его подписчицей. Чего не сделаешь ради отпуска в живописном экзотическом месте!

Настасья Самбурская прославилась благодаря роли в сериалах «Универ» и «Универ. Новая общага». Сейчас актриса может похвастаться не только большим количеством фолловеров в социальных сетях, но и возможностью выбирать картины, в которых хочет сниматься.

Ранее, писал 5-tv.ru, звезда рассказала, из-за чего ее уволили из сериала «Обручальное кольцо».

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