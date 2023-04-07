Ученые из РФ научились определять по анализу крови шансы заболеть шизофренией

Уникальное открытие российских ученых поможет на ранних стадиях выявить одно из самых тяжелых психиатрических заболеваний. Специалисты разработали методику анализа крови, которая покажет шансы заболеть шизофренией.

Простой и недорогой тест позволит понять, происходят ли в мозге человека изменения, характерные для этой болезни, а также для депрессивного и биполярного расстройства. Часто, явные симптомы патологии появляются только на поздних стадиях развития болезни. Новое исследование позволит медикам выявлять нарушения гораздо раньше.