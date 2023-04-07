Давление и одышка: что стало причиной ухудшения состояния Иосифа Пригожина

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 27

Иосиф Пригожин во время съемок телешоу перенес микроинсульт

Давление и одышка: что стало причиной ухудшения состояния Иосифа Пригожина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

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Медиков пришлось вызвать прямо на съемочную площадку. Какой вердикт они вынесли?

Музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок очередного выпуска телевизионной передачи. Как уточняла его партнерша по шоу Лера Кудрявцева, у него поднялось давление, онемела половина лица и появилась одышка. О том, что же случилось с 54-летней звездой, стало известно 5-tv.ru.

Стоит отметить, что при ухудшении самочувствия Пригожин не стал останавливать съемки, а переборол тревожные симптомы и продолжил работу. Тем не менее медиков все же пришлось вызвать. Специалисты осмотрели шоумена и диагностировали у него транзиторную ишемическую атаку, еще известную как микроинсульт, при котором симптомы проходят в течение часа.

Было принято решение не госпитализировать Пригожина. Несмотря на это, его все равно позднее навестит врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Леры Кудрявцевой, причиной ухудшения самочувствия Иосифа Пригожина стали нервы и стресс. 

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