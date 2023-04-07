В Центробанке рассказали о риске лишиться денег с помощью QR-кода

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 35

Центробанк: мошенники научились выводить деньги по QR-коду без данных карты

В Центробанке рассказали о риске лишиться денег с помощью QR-кода

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Читайте нас в: Дзен Новости

Теперь мошенники могут украсть чужие сбережения, даже если не имеют данных банковской карты жертвы.

Мошенники научились выводить деньги своих жертв с помощью QR-кодов, даже если не имеют сведений об их банковских картах. О новой методике злоумышленников рассказали в Центробанке РФ.

«Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники», — говорится на сайте регулятора.

Теперь мошенники все чаще звонят потенциальным жертвам под видом сотрудников банков. Они убеждают людей, что получили несанкционированный запрос на снятие денег со счета и просят выслать им QR-код, чтобы отменить транзакцию.

«Расчет на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей QR-кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться. Заполучив код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека», — добавили в ЦБ РФ.

Там посоветовали никогда не делится такими QR-кодами с незнакомцами и не хранить их изображения в цифровом или распечатанном виде. А еще помнить, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для борьбы со злоумышленниками в Центробанке собираются внедрить «период охлаждения».

+9° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
80.67
1.17 88.13
1.03
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

11:45
В Центробанке рассказали о риске лишиться денег с помощью QR-кода
11:38
Во Франции прозвали Макрона «униженным пуделем» и ждут социального взрыва со дня на день
11:31
«Скоро выпишут»: стали известны новые подробности состояния Костомарова
11:21
«Когда замуж-то?» — Барановская призналась, как подходит к выбору партнера
11:13
Международное агентство понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины
11:03
Опубликовано видео задержания агента СБУ из Херсонской области

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
Старший лейтенант армии ДНР раскрыл основные методы ведения боев ВСУ
Упавший в Брянской области украинский самолет нес авиабомбу
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео