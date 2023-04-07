Лавров назвал условие переговоров по Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 81

Лавров: переговоры с Киевом возможны только с учетом интересов РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Гучек; 5-tv.ru

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И президент, и другие представители России не раз говорили, что не отказываются от переговоров.

Переговоры с Украиной могут пройти, но только в том случае, если будут учитываться интересы России. Об этом сообщает глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.

По его словам, интересы и озабоченности России были высокомерно проигнорированы Западом, а Москва никогда, собственно, и не отказывалась от переговоров.

Он также добавил, что попытки ряда международных экспертов «усадить» РФ за стол переговоров продиктованы результатом установления США полной гегемонии в международных отношениях.

«Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего, миропорядка одного гегемона», — заключил Лавров.

До этого в Кремле высказали отношение к белорусскому и китайскому планам перемирия на Украине. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в озвученных сценариях перемирия есть определенные положения, которые в настоящий момент нереализуемы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле оценили предложенные планы перемирия на Украине.

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Лавров назвал условие переговоров по Украине

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