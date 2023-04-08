«Не уследишь»: Бирюкова рассказала, должны ли родители читать переписки детей

Актриса понимает — виртуальный мир особо манит детей, у которых, как известно, психика еще не до конца сформирована. Но все же забывать о доверии — не стоит.

Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова с особой осторожностью относится к виртуальному миру, особенно когда он касается детей. С одной стороны, она находит логику в законе США в штате Юта, согласно которому родители должны иметь доступ к перепискам своего чада, а с другой убеждена — необходимо выстраивать доверительные отношения. Это важно для дальнейшей коммуникации с ребенком.

«Я бы максимально доверяла, с одной стороны. С другой, это не уследишь. Если ребенок что-то захочет найти, он все равно найдет. Лучше пытаться разговаривать, быть открытым и честным. Надо чтобы ребенок доверял и не стеснялся об этом рассказать. Не боялся что-то раскрыть и не делал что-то тайком», — отметила знаменитость в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru во время премьеры мультфильма «Зверолэнд».

К слову, Бирюкова понимает, о чем говорит. Она дважды мама. Первую дочку Александру она родила в браке с театральным режиссером Алексеем Литвиным. Причиной ухода артистки от мужа послужили отсутствие поддержки со стороны супруга в сложный для нее период.

В 2009-м году знаменитость повстречала бизнесмена Илью Хорошилова. А в 2012 году родила дочку Аглаю. Свадьба пары состоялась в 2019-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как увлечение гаджетами влияет на успеваемость.