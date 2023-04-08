«Не уследишь»: Бирюкова рассказала, должны ли родители читать переписки детей

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22

Актриса Елена Бирюкова старается выстраивать с детьми доверительные отношения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса понимает — виртуальный мир особо манит детей, у которых, как известно, психика еще не до конца сформирована. Но все же забывать о доверии — не стоит.

Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова с особой осторожностью относится к виртуальному миру, особенно когда он касается детей. С одной стороны, она находит логику в законе США в штате Юта, согласно которому родители должны иметь доступ к перепискам своего чада, а с другой убеждена — необходимо выстраивать доверительные отношения. Это важно для дальнейшей коммуникации с ребенком.

«Я бы максимально доверяла, с одной стороны. С другой, это не уследишь. Если ребенок что-то захочет найти, он все равно найдет. Лучше пытаться разговаривать, быть открытым и честным. Надо чтобы ребенок доверял и не стеснялся об этом рассказать. Не боялся что-то раскрыть и не делал что-то тайком», — отметила знаменитость в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru во время премьеры мультфильма «Зверолэнд».

К слову, Бирюкова понимает, о чем говорит. Она дважды мама. Первую дочку Александру она родила в браке с театральным режиссером Алексеем Литвиным. Причиной ухода артистки от мужа послужили отсутствие поддержки со стороны супруга в сложный для нее период.

В 2009-м году знаменитость повстречала бизнесмена Илью Хорошилова. А в 2012 году родила дочку Аглаю. Свадьба пары состоялась в 2019-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как увлечение гаджетами влияет на успеваемость.

+3° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.40
1.73 90.29
2.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:39
Решение об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в Петербурге вступило в силу
4:23
Задержан еще один из напавших на силовиков в Ингушетии террористов
3:54
«Не уследишь»: Бирюкова рассказала, должны ли родители читать переписки детей
3:27
Кошмар для пяти стран: в Сеть утекли новые секретные данные США по Украине
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака
3:00
Лазарева суббота: что можно есть и что нельзя делать 8 апреля

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
Опубликованы кадры с места теракта в Тель-Авиве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео