Опубликованы кадры с места теракта в Тель-Авиве

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 52

В результате произошедшего погиб один турист, еще несколько человек получили ранения.

Фото, видео: Reuters / NIR ELIAS; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Кадры с места теракта на набережной в Тель-Авиве показал журналист «Известий» Никита Кулюхин. Минувшим вечером боевик на всей скорости въехал в толпу, а потом пытался открыть огонь по людям.

«За мной набережная Тель-Авива — одно из самых туристических мест. Здесь пострадала группа туристов от террориста, который наехал на них на машине. Ее вы видите за мной, полицейские сейчас ее обследуют. По предварительным данным, у террориста было огнестрельное оружие, полицейские смогли его нейтрализовать», — рассказывает журналист с места происшествия.

Он отметил, что в настоящее время местные правоохранители выясняют, были ли у террориста сообщники.

Фото, видео: Reuters / TOMER APPELBAUM; 5-tv.ru

Известно, что в результате теракта погиб один турист. Также есть пострадавшие. Их число увеличилось, рассказал водитель скорой помощи Ита Тиас.

«Сначала нам сообщили, что это автомобильная авария. Позже мы узнали, что там произошла стрельба и все это оказалось терактом. На данный момент известно о восьми пострадавших. Один из них, к сожалению, скончался. Трое из них тяжело ранены», — рассказал он.

Терактом произошедшее официально назвал МИД Израиля. Как писал 5-tv.ru, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приказал после случившегося мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы.

+3° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.40
1.73 90.29
2.16
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

1:47
Опубликованы кадры с места теракта в Тель-Авиве
1:19
Минобороны РФ: Киев готовит провокацию с химоружием в Сумской области
0:56
«Еще не время»: Кулецкая рассказала, когда позволит своим детям сидеть в соцсетях
0:38
Путин обсудил с Мурашко развитие здравоохранения в новых регионах страны
0:19
В США предсказали исход возможного наступления ВСУ
23:59
Как способ развития: певица Мэри Ян рассказала о своем отношении к мультфильмам

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
Внук Надежды Бабкиной планирует записать совместную песню с певицей
Боятся вскрыть раны: в Москве прошла премьера спектакля «Разговоры после погребения»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео