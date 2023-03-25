«Люди без совести»: отец Фриске пожаловался на отсутствие возможности видеть внука

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Полина Долгова
Полина Долгова 60

Отец Жанны Фриске считает, что Шепелев настраивает внука против родственников

«Люди без совести»: отец Фриске пожаловался на отсутствие возможности видеть внука

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Отец Жанны Фриске считает, что маленькому Платону говорят разные гадости про родственников.

Сыну Жанны Фриске Платону скоро исполнится десять лет. Его дедушка и бабушка по-прежнему лишены возможности видеться с внуком. Как рассказывает отец покойной артистки Владимир Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев всячески препятствует этому. Об этом сообщает издание MK.

«Остается только ждать. Должно пройти время, чтобы Платон вырос. В этой жизни все имеет свое начало и конец. У каждой палки два конца. И закон бумеранга никто не отменял», — сказал Фриске.

Бабушке и дедушке даже не помогло обращение в суд. Несмотря на то, что при соблюдении определенных условий, им было разрешено видеться с мальчиком, в реальности ничего не изменилось.

Они считают, что приставы не хотят работать. В прошлом году им пришло письмо, в котором было заявлено, что родственники Фриске могут видеться с внуком один раз в месяц в субботу на полтора часа. Однако встречи должны проходить в деревне Раубичи, в Белоруссии.

«Я один раз съездил, но Шепелева там не оказалось», — объяснил Владимир Борисович.

Кроме того, Фриске очень беспокоит, что у ребенка формируется негативное мнение в отношении родственников покойной матери. Насколько родственники знают, маленькому Платону говорят разные гадости про родственников.

«Когда внук был совсем маленький, ему, якобы, говорили, что мы у него деньги украли. Потом Платону сказали, что бабушки нет — она умерла. Какая-то мразь сказала, понимаете?! Представляете, что происходит? Люди без стыда и совести», — огорчен отец артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шепелев с сыном Платоном улетел в путешествие по Армении.

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