«Больше всех»: 51-летний Костюшкин похвастался накачанным голым торсом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Певец Костюшкин снялся с голым торсом вместе с юмористом Дороховым

«Больше всех»: 51-летний Костюшкин похвастался накачанным голым торсом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певец «поиграл» мышцами в компании известных комиков.

Певец Стас Костюшкин, несмотря на свой неюный уже возраст, не упускает возможности продемонстрировать публике накачанный торс, который давно стал его визитной карточкой. На днях такая возможность представилась исполнителю на съемках очередной программы, пишет издание dni.ru.

На фото, которое Костюшкин опубликовал в соцсети, он позирует с голым торсом рядом с комиком Денисом Дороховым, на фоне которого действительно выглядит огромной грудой мышц. Другой известный юморист Андрей Бебуришвили на снимке также заметно уступает Костюшкину в росте и объемах.

«Я тут недавно на съемках был. Вот вам и ответ на вопрос: „Какого ты роста, Стас?“ Я больше всех», — прокомментировал фото певец.

Издание напомнило, что летом 2020 года Костюшкин признался в пережитом в детстве сексуальном насилии. Певец рассказал, что в возрасте восьми лет вместе с друзьями стал жертвой педофила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певцы Денис Клявер и Стас Костюшкин объявили о возрождении своего некогда популярного дуэта «Чай вдвоем». Исполнители пообещали вернуться на сцену в этом формате в 2023 году с новыми песнями.

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