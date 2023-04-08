«Не нужно бояться»: Тодоренко рассказала, как им с Топаловым удалось сохранить брак

В браке с певцом Владом Топаловым телеведущая уже почти пять лет. И, по ее признанию, эти годы были наполнены не только счастливыми моментами, но и тяжелыми испытаниями.

Телеведущая Регина Тодоренко старается ничего не скрывать от публики. Так, она рассказала, что ей и мужу Владу Топалову помогло справиться с кризисом в отношениях. В браке они уже почти пять лет, воспитывают двоих сыновей. В соцсетях пара выглядит счастливой, но, как оказалось, так было не всегда.

Однажды отношения достигли пика, и супруги чуть ли не отправились в ЗАГС подавать заявление о разводе. Но Топалов взял ситуацию в свои руки и не отпустил любимую. Вместе было принято решение работать над отношениями. Они обратились к психологу. На приеме специалист предложил им выполнить задание — устроить друг другу романтическое свидание. Тодоренко восприняла предложение поначалу как глупость. Но, немного подумав, все же решила попробовать.

Вместе они отправились в ресторан. И только там поняли, как им не хватало общения наедине. Выяснилось, в последние годы единственной темой для разговоров были бытовые моменты и дети. Они совсем забыли о том, что важно общаться на отвлеченные темы, узнавать об интересах друг друга.

«Эти свидания укрепили нашу любовь друг к другу. Напомнили нам, почему мы вместе. Кризисов не нужно бояться, с ними нужно работать. И мы осознали — в семье главное — любовь», — подытожила телеведущая в своем блоге.

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