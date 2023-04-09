Перелом носа и черепно-мозговая травма: сына Ксении Новиковой избили в школе

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 66

Сына певицы Ксении Новиковой избили в школе

Перелом носа и черепно-мозговая травма: сына Ксении Новиковой избили в школе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Звездная мама планирует обратиться в суд.

Старшего сына экс-солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой Мирона побили в школе. Юноша настолько сильно пострадал, что без помощи врачей и проведения операции не обошлось. О случившемся рассказала адвокат артистки Маргарита Гаврилова в одной из программ на федеральном канале.

Конфликт начался с того, что одноклассник Мирона нелестно высказался о Новиковой. Юноше это не понравился, он заступился за маму. Заставил обидчика извиниться и тот попросил прощение. Казалось бы, конфликт исчерпан. Но одноклассник затаил обиду. Дождался пока закончатся уроки и набросился на Мирона сзади. Повалил на пол и стал избивать.

«У него закрытая черепно-мозговая травма, перелом кисти руки, перелом носа. Чудовищный инцидент. От удара головой Мирон потерял возможность сопротивляться в полном объеме», — сообщила Гаврилова.

Как позже выяснилось, одноклассник занимается боевыми искусствами. Узнав о случившемся, Новикова была шокирована. Ей принесли извинения родители хулигана, но не лично, а через классного руководителя. После раскаивались они уже в общении с Гавриловой. Предлагали привезти лекарства. Но Новикова, по словам адвоката, и сама в состоянии обеспечивать детей всем необходимым. А сами предложения по поводу медицинских препаратов — несерьезны.

Оставлять ситуацию певица не намерена. В ближайшее время артистка планирует отправиться в суд, чтобы взыскать деньги за моральный и материальный вред.

«Я предлагала решить все в досудебном порядке, но никакого конструктивного предложения не услышала. Судя по всему, они не горят желанием оплачивать. Придется решать дело в суде», — заключила адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых распространенных психологических проблемах у подростков.

+4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.40
1.73 90.29
2.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:35
«Ужасающее число»: посол Украины в Британии Пристайко заговорил о потерях в ВСУ
6:18
Перелом носа и черепно-мозговая травма: сына Ксении Новиковой избили в школе
5:59
«Американская Банановая Республика»: как скандал вокруг Трампа отразится на выборах в США
5:40
Между Карлом III и Англиканской церковью возникли разногласия из-за коронации
5:20
Параллельными курсами: чем завершилась поездка Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Китай
4:56
Лолита рассталась с молодым возлюбленным: «У меня долго никто не держится»

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
«Нам некогда ругаться»: Федункив раскрыла секрет гармоничных отношений с мужем
Отец Киркорова в 90 лет разводится с женой из-за новой любви
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео