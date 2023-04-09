Перелом носа и черепно-мозговая травма: сына Ксении Новиковой избили в школе

Звездная мама планирует обратиться в суд.

Старшего сына экс-солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой Мирона побили в школе. Юноша настолько сильно пострадал, что без помощи врачей и проведения операции не обошлось. О случившемся рассказала адвокат артистки Маргарита Гаврилова в одной из программ на федеральном канале.

Конфликт начался с того, что одноклассник Мирона нелестно высказался о Новиковой. Юноше это не понравился, он заступился за маму. Заставил обидчика извиниться и тот попросил прощение. Казалось бы, конфликт исчерпан. Но одноклассник затаил обиду. Дождался пока закончатся уроки и набросился на Мирона сзади. Повалил на пол и стал избивать.

«У него закрытая черепно-мозговая травма, перелом кисти руки, перелом носа. Чудовищный инцидент. От удара головой Мирон потерял возможность сопротивляться в полном объеме», — сообщила Гаврилова.

Как позже выяснилось, одноклассник занимается боевыми искусствами. Узнав о случившемся, Новикова была шокирована. Ей принесли извинения родители хулигана, но не лично, а через классного руководителя. После раскаивались они уже в общении с Гавриловой. Предлагали привезти лекарства. Но Новикова, по словам адвоката, и сама в состоянии обеспечивать детей всем необходимым. А сами предложения по поводу медицинских препаратов — несерьезны.

Оставлять ситуацию певица не намерена. В ближайшее время артистка планирует отправиться в суд, чтобы взыскать деньги за моральный и материальный вред.

«Я предлагала решить все в досудебном порядке, но никакого конструктивного предложения не услышала. Судя по всему, они не горят желанием оплачивать. Придется решать дело в суде», — заключила адвокат.

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