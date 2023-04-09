Французские активисты выступили за мирное сосуществование с крысами

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Алексей Панков
Алексей Панков 31

Эксперты называют происходящее в Париже абсурдом.

Французские активисты выступили за мирное сосуществование с крысами

Фото: www.globallookpress.com / M. Woike

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Группа французских активистов выступила за мирное сосуществование с городскими крысами. Об этой инициативе рассказали журналисты The New York Post. В материале отмечается, что демонстранты из организации по защите прав животных Paris Animaux Zoopolis собрались на площади Сен-Сюльпис, держа в руках плакаты с лозунгами в поддержку грызунов.

Считается, что именно крысы стали причиной распространения чумы, унесшей жизни около 60% населения Европы в середине 1300-х годов. Но несмотря на это многие парижане относятся к ним довольно положительно. По данным опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения в 2020-м, 61% жителей столицы хотели бы, чтобы популяция животных контролировалась несмертельными методами.

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Редакторы The New York Post отмечают, что позитивное отношение парижан к грызунам может быть обусловлено успехом мультфильма «Рататуй». История о дружбе крысы и человека также разворачивалась в столице Франции.

Проблему также прокомментировали в городской администрации. Там отметили, что крысы жизненно важны для решения городских проблем с отходами.

«Они являются преимуществом, а не проблемой для эффективного поддержания гигиены в больших городах», — заявил сопредседатель французской политической партии, занимающейся вопросами защиты животных.

А вот специалисты настроены не столь позитивно. Исследователь крыс Майкл Парсонс назвал происходящее абсурдом. Ученый добавил, что сперва посчитал происходящее первоапрельским розыгрышем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крысы и люди всегда совершают одну и ту же логическую ошибку. Это доказали калифорнийские ученые в одном из последних экспериментов.

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