Духовный наставник королевы выступил против «разнообразной» коронации Карла III

Чарльз не намерен запрещать представителям других конфессий проводить религиозные обряды во время церемонии.

Бывший капеллан королевы Елизаветы II Гэвин Эшенден предостерег короля Чарльза (Карла III) от попыток внесения каких-либо фундаментальных изменений в христианской коронации. По его словам, такое желание похвально, но не соответствует истории страны. Об этом сообщает The Mail on Sunday.

«Любая попытка коренным образом изменить характер коронации — христианской церемонии в 1000-летнем аббатстве — была бы совершенно неправильной и ошибочной. Король черпает свою власть и положение из того, что он христианский монарх, что соответствует истории этой страны», — отметил капеллан Эшенден.

Король Великобритании Чарльз хочет «разнообразную» коронацию с участием нехристиан: мусульман, индуистов, иудеев и других. Однако такая церемония идет в разрез с многовековым законом, запрещающим представителям других конфессий проводить религиозные обряды.

Аналитики отмечают, что это расхождение может стать причиной для переноса церемонии на более поздний срок. Однако в Букингемском дворце отрицают какую-либо задержку. При этом 30 лет назад Чарльз заявил о своем желании быть «защитником веры». Этот титул, который все английские монархи, начиная с Генриха VIII, носили в качестве главы англиканской церкви. Однако в 2015-м Чарльз ясно дал понять, что не видит противоречия между тем, чтобы быть защитником веры и «защитником» других религий.

Карл III отказался примерить корону из Burger King: «Спасибо, у меня все есть»

Компромиссным вариантом могло быть проведение королем отдельной церемонии, на которой другие религиозные лидеры играли бы активную роль. Однако, как утверждают источники в церкви, грядущая коронация ожидается более культурно разнообразной, чем была у покойной королевы в 1953 году. Также стало известно, что Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский, который будет исполнять руководить церемонией, составлял ее распорядок «с тщательным учетом диапазона мнений среди англиканского духовенства».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чарльз может выделить принцу Гарри с супругой Меган Маркл лучшие места на церемонии.