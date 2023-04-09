Духовный наставник королевы выступил против «разнообразной» коронации Карла III

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Алексей Панков
Алексей Панков 18

Личный священник Елизаветы II осудил Карла за его желание отойти от традиций коронации

Духовный наставник королевы выступил против «разнообразной» коронации Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Чарльз не намерен запрещать представителям других конфессий проводить религиозные обряды во время церемонии.

Бывший капеллан королевы Елизаветы II Гэвин Эшенден предостерег короля Чарльза (Карла III) от попыток внесения каких-либо фундаментальных изменений в христианской коронации. По его словам, такое желание похвально, но не соответствует истории страны. Об этом сообщает The Mail on Sunday.

«Любая попытка коренным образом изменить характер коронации — христианской церемонии в 1000-летнем аббатстве — была бы совершенно неправильной и ошибочной. Король черпает свою власть и положение из того, что он христианский монарх, что соответствует истории этой страны», — отметил капеллан Эшенден.

Король Великобритании Чарльз хочет «разнообразную» коронацию с участием нехристиан: мусульман, индуистов, иудеев и других. Однако такая церемония идет в разрез с многовековым законом, запрещающим представителям других конфессий проводить религиозные обряды.

Аналитики отмечают, что это расхождение может стать причиной для переноса церемонии на более поздний срок. Однако в Букингемском дворце отрицают какую-либо задержку. При этом 30 лет назад Чарльз заявил о своем желании быть «защитником веры». Этот титул, который все английские монархи, начиная с Генриха VIII, носили в качестве главы англиканской церкви. Однако в 2015-м Чарльз ясно дал понять, что не видит противоречия между тем, чтобы быть защитником веры и «защитником» других религий.

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Компромиссным вариантом могло быть проведение королем отдельной церемонии, на которой другие религиозные лидеры играли бы активную роль. Однако, как утверждают источники в церкви, грядущая коронация ожидается более культурно разнообразной, чем была у покойной королевы в 1953 году. Также стало известно, что Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский, который будет исполнять руководить церемонией, составлял ее распорядок «с тщательным учетом диапазона мнений среди англиканского духовенства».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чарльз может выделить принцу Гарри с супругой Меган Маркл лучшие места на церемонии.

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