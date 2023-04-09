Экс-министр финансов Задорнов заявил о кризисе в мировой экономике: такого не было с 2008-го!

Еще в начале года были надежды на стабилизацию ситуации, однако крах банков в США и Европе обрушил их.

Мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года. Об этом заявил экс-министр финансов России Михаил Задорнов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в начале этого года в США и Европе еще сомневались в назревающем кризисе, так как наблюдался околонулевой, но «все-таки позитивный» рост экономики.

Однако в начале марта, после падения американских и европейских банков, ситуация поменялась, началось обесценивание банковских акций, длинных госбумаг и недвижимости.

«Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы», — сказал Задорнов.

До этого в Центробанке оценили влияние банковского кризиса в США и Европе на Россию. По мнению руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, отечественная экономика напрямую от этого не пострадает, однако есть риски глобальной рецессии. Они уже чреваты для России падением спроса на экспорт и усилением инфляционного давления.

Ранее экономист Максим Чирков в комментарии 5-tv.ru объяснил, как противостояние США и Китая повлияет на мировую экономику.