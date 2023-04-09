«Я не буду извиняться»: Новикова раскрыла правду о зверском избиении сына Мирона

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 822

Ксения Новикова обратится в суд после избиения старшего сына Мирона

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Знаменитая мама поделилась откровением — мальчик пострадал из-за нее.

Старшего сына солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой после уроков избил подросток. Мирон пережил операцию и продолжает наблюдаться у врачей после многочисленных полученных травм. Певица в эксклюзивной беседе 5-tv.ru подробно рассказала о зверском избиении ребенка и назвала мотивы обидчика.

По словам звезды, сейчас Мирон стал чувствовать себя лучше. Сначала он попал в больницу из-за травмы головы. Его наблюдали с сотрясением и ждали, когда с разбитого лица спадет отек. После врачи провели ему операцию для репозиции сломанного носа и отпустили домой.

«У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом руки и, соответственно, перелом носа со смещением», — объяснила Новикова.

Артистка рассказала, что ее сына избили по пути из школы домой. На Мирона напал мальчик из параллельного класса. Он долго выслеживал наследника Новиковой и подготовил нападение, когда тот зашел в салон красоты — хотел узнать цену на стрижку, но тут же вышел.

«В этот момент напал со спины на Мирона. Он сделал захват — мальчик занимается борьбой, и сразу Мирона ударил в нос. Дальше начал бить по голове руками и коленями. Мирон в какой-то момент не сориентировался, упал, и потом у него очень сильно кровь пошла из носа. Мальчик тогда убежал», — прокомментировала «Блестящая».

По словам звездной мамы, конфликт между подростками случился из-за нее. Обидчик ее ребенка нелестно высказался о певице, после чего Мирон заступился за маму и потребовал извинений. Мальчик нехотя, но пошел навстречу. Ситуация, казалось бы, разрешилась, однако далеко победивший в споре Мирон уйти не смог.

«Мальчику не понравилось, что его заставили извиниться за свои слова, видимо, и он когда напал на Мирона со спины прокричал такие слова: „Я не буду не перед кем извиняться“» , — отметила собеседница 5-tv.ru.

Ксения в заключение добавила, что не намерена пускать дело на произвол. Она планирует обратиться в суд, где с бойцом и его воспитателями разберутся по всей строгости закона.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой избили в школе.

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