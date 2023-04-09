Двоих детей нашли в квартире с мертвыми родителями в Подмосковье

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 159

Соседей смутил странный звук и они приняли решение вызвать полицию.

Двоих детей нашли в квартире с мертвыми родителями в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Двоих детей нашли в квартире рядом с телами родителей в подмосковном Домодедово. Полицию вызвал сосед по жилплощади, который на протяжении долгого времени слышал их громкий детский. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что признаков насильственной смерти выявлено не было.

Врачи также осмотрели детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

На месте произошедшего продолжаются проверки, назначен рад судебных экспертиз.

Ранее 5-tv.ru писал, что тела двоих недоношенных близнецов нашли в коробке на улице в Татарстане.

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