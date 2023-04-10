И снова мосты развели: в Петербурге частично стартовал сезон речной навигации

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В Санкт-Петербурге частично стартовал сезон навигации по рекам

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Зрители собралась в самом сердце города, чтобы понаблюдать за процессом.

Петербуржцы с этого дня снова сверяются с графиком разводки мостов. А сотни человек этой ночью отказались от сна ради впечатлений. Зрители собралась в самом сердце города, чтобы посмотреть на премьерный развод. Первым свои «крылья» расправил Дворцовый мост. Романтики в атмосферу добавила Луна, которая сегодня казалась особенно большой и яркой.

Кроме Дворцового этой ночью развели еще два моста — Благовещенский и Володарский. Полноценному старту навигации пока мешает ледоход, но на реках и каналах уже появились первые прогулочные кораблики. Катера лавируют между льдинами. А экстремалы используют их вместо плавсредств. Как, например, петербуржец, который устроил по Неве вояж на ледяном плоту.

А самые бесстрашные вышли на тонкий лед, чтобы полюбоваться закатом. Люди продолжают рисковать, несмотря на запрещающие знаки и рейды спасателей.

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