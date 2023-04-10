В Альпах из-за схода лавины погибли четыре человека
Также есть пострадавшие.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Herbert Berger; 5-tv.ru
По меньшей мере четыре человека погибли и еще девять пострадали в результате схода лавины во французских Альпах.
Число жертв может увеличиться, сейчас на месте продолжается поисковая операция. Эта лавина оказалась самой внушительной за последние несколько лет. В длину она растянулась более чем на километр.
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