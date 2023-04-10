В Альпах из-за схода лавины погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли и еще девять пострадали в результате схода лавины во французских Альпах.

Число жертв может увеличиться, сейчас на месте продолжается поисковая операция. Эта лавина оказалась самой внушительной за последние несколько лет. В длину она растянулась более чем на километр.