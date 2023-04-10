В США предрекли истощение ресурсов систем ПВО Украины до конца весны

Ресурсы ПВО Украины будут полностью истощены уже к концу мая. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на утечку секретных документов американской разведки. Сообщается, что прежних систем ПВО, поставляемых Западом, почти не осталось. И ВСУ смогут выдержать не более двух-трех новых массированных ракетных атак.

Из тех же утечек следует, что глава Пентагона Ллойд Остин приказал пилотам ВВС США не подлетать к Крыму ближе, чем на 80 километров.

Кто именно слил разведданные, пока непонятно. Reuters сообщает, что за этим могут стоять американские чиновники. И рассматриваются сразу пять различных гипотез произошедшего: от недовольного отдельного сотрудника одного из госучреждений до целенаправленного саботажа, чтобы подорвать национальную безопасность США.