ВСУ изменили «военные планы» после утечки секретных документов

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 35

CNN: ВСУ изменили «военные планы» после утечки секретных документов

ВСУ изменили «военные планы» после утечки секретных документов

Фото: REUTERS / Oleksandr Klymenko

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Украинские националисты оказались в тупике. Как они решили действовать после инцидента?

Украинская сторона решила трансформировать «некоторые военные планы» после утечки засекреченных документов в Сеть, в которых была информация о состоянии Вооруженных сил страны. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на анонимные источники, близкие к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

При этом какие именно будут изменения — не уточняется.

«Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации», — сказано в сообщении.

Об утечке секретных документов США по Украине в Сеть стало известно несколькими днями ранее. Была обнародована информация о графиках поставок оружия Киеву и сведения о 12-и формирующихся украинских бригадах.

Кошмар для пяти стран: в Сеть утекли новые секретные данные США по Украине

Высокопоставленные сотрудники американской разведки назвали утечку кошмаром для «Пяти глаз».

Ранее 5-tv.ru сообщал, могла ли утечка данных о планах Киева быть намеренной.

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