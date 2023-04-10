Почему люди не умеют отказывать и как научиться говорить «нет»?

Если у человека нет навыка грамотно отказывать, то исправить ситуацию будет сложно, но можно.

Неумение отказывать или страх сказать «нет» — это паттерн, который формируется у ребенка еще с детства из-за властных и доминирующих родителей, которые принимают за чадо все решения и наказывают его за неподчинение. Об этом изданию Газета.ру рассказала психолог Айгуль Гранд.

Эксперт считает, что такой воспитательный подход — это попытка родителей облегчить жизнь себе и показать другим, что они умеют грамотно воспитывать отпрысков. Так, многие матери ставят в пример, когда их ребенок никуда не уходит с места, где его и оставили. Однако такое поведение малыша не норма, ведь он узнает мир, поэтому он должен быть непоседлив и активен, считает эксперт.

По словам специалиста, практика запретов негативно влияет на человека, из-за чего он становится без ярко выраженной индивидуальности. Ведь когда-то его желание или выбор осудили, высмеяли, за него наказали, а теперь он боится.

Однако некоторые не могут отказать и по другим причинам, например, их пугает возможность быть отвергнутыми или одинокими, если они не будут делать то, что им говорят.

Если у человека нет навыка грамотно отказывать, то исправить ситуацию будет сложно, но можно. Для начала человеку нужно начинать с малого — говорить «нет» самому себе. Например, это можно использовать при воздержании от вредной еды.

«Затем, если ребенок просил завести собаку, но выгуливаете ее теперь вы, — исправьте и это, пусть теперь с питомцем гуляет только его хозяин», — говорит психолог.

Гранд считает, что самое важное при тренировке отказов — это грамотно выстроить личные границы. Если на пути к умению говорить «нет» стоят многочисленные просьбы, на которые все ожидают услышать заветное «да», то лучше попросить время на обдумывание. После такой паузы отказаться будет намного легче.

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