Не в коня корм: утечка данных Пентагона говорит, что США не верят в победу Киева

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 32

Военный эксперт Литовкин: утечка документов показывает, что США не верят в победу ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alona_nikolaievych; Шарифулин Валерий / ТАСС;Reuters;AP;5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Вашингтон хочет застраховаться от обвинений в неминуемом поражении ВСУ и свалить всю ответственность на власти Украины.

Утечка в сеть секретных данных Пентагона о планах контрнаступления Украины говорит о том, что Вашингтон не верит в победу Киева. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru озвучил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Эта утечка сознательно допущена самим Пентагоном, потому что там не уверены в успехе украинской наступательной операции и заранее отрабатывают страховку, чтобы их потом не упрекали в том, что они дали оружие, заплатили кучу денег, а украинцы все равно проиграли. Они все сводят к тому, что несмотря на их помощь, усилия, поддержку „не в коня корм“ оказался», — пояснил эксперт.

Несмотря на это, США продолжат поставлять Украине оружие и оказывать другую помощь, уверен Литовкин. Он отметил, что Вашингтон поддерживает киевский режим не ради Украины как таковой, а только для того, чтобы вести войну с Россией на ее территории и жизнями ее солдат.

«Что бы там ни было, это все продолжится, потому что они ведут войну с Россией на истощение, в надежде на то, что российская экономика не выдержит и страна будет разорена. Поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен и требует не вести никаких переговоров и не заключать перемирий с Россией. Потому что это даст ей возможность перекинуть силы с одного направления на другое, совершить маневры и так далее», — считает Литовкин.

Неизменными останутся и отношения США с западными союзниками, несмотря на то, что утекшие документы ясно свидетельствуют о слежке американских спецслужб за действиями Великобритании и Канады.

Эксперт напомнил, что в понимании американского правительства у него нет союзников, а есть лишь вассалы, которые ему подчиняются. Поэтому как бы ни были недовольны вскрывшимися фактами в Лондоне и Оттаве, это не испортит их отношений с Вашингтоном, потому что «вассал сюзерену не указчик», заключил Литовкин.

Ранее в этот день стало известно, что засекреченные военные документы о ситуации на Украине просочились в сеть через неофициальный сервер Minecraft Discord. Данные содержат оценки потерь Украины и России в спецоперации, карты Артемовска (Бахмута), Харькова и Херсона, а также сведения об ожидаемом контрнаступлении украинской армии.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Киев изменил «военные планы» после утечки секретных документов.

+11° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
82.40
1.73 90.29
2.16
Спешащая нога спотыкается: китайский совет дня на понедельник, 10 апреля

Последние новости

16:29
Путин поручил использовать западные активы для развития туризма
16:21
Врачи готовят конечности Костомарова к установке протезов, но есть проблема
16:16
Далай-ламе пришлось извиняться после инцидента с мальчиком
16:05
Белоруссия попросила у РФ гарантии защиты как своей территории
16:01
Веселые гости и трезвый юморист: как отпраздновал юбилей Владимир Винокур
15:57
Миллионы тюльпанов и нарциссов: как цветет «неземной» сад в Нидерландах

Сейчас читают

«У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст»: Толстоганова о жизни наследников
Депутат Госдумы Бутина: дело против Трампа сделает его президентом США
Даже ребра разошлись: Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео