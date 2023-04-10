Не в коня корм: утечка данных Пентагона говорит, что США не верят в победу Киева

Вашингтон хочет застраховаться от обвинений в неминуемом поражении ВСУ и свалить всю ответственность на власти Украины.

Утечка в сеть секретных данных Пентагона о планах контрнаступления Украины говорит о том, что Вашингтон не верит в победу Киева. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru озвучил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Эта утечка сознательно допущена самим Пентагоном, потому что там не уверены в успехе украинской наступательной операции и заранее отрабатывают страховку, чтобы их потом не упрекали в том, что они дали оружие, заплатили кучу денег, а украинцы все равно проиграли. Они все сводят к тому, что несмотря на их помощь, усилия, поддержку „не в коня корм“ оказался», — пояснил эксперт.

Несмотря на это, США продолжат поставлять Украине оружие и оказывать другую помощь, уверен Литовкин. Он отметил, что Вашингтон поддерживает киевский режим не ради Украины как таковой, а только для того, чтобы вести войну с Россией на ее территории и жизнями ее солдат.

«Что бы там ни было, это все продолжится, потому что они ведут войну с Россией на истощение, в надежде на то, что российская экономика не выдержит и страна будет разорена. Поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен и требует не вести никаких переговоров и не заключать перемирий с Россией. Потому что это даст ей возможность перекинуть силы с одного направления на другое, совершить маневры и так далее», — считает Литовкин.

Неизменными останутся и отношения США с западными союзниками, несмотря на то, что утекшие документы ясно свидетельствуют о слежке американских спецслужб за действиями Великобритании и Канады.

Эксперт напомнил, что в понимании американского правительства у него нет союзников, а есть лишь вассалы, которые ему подчиняются. Поэтому как бы ни были недовольны вскрывшимися фактами в Лондоне и Оттаве, это не испортит их отношений с Вашингтоном, потому что «вассал сюзерену не указчик», заключил Литовкин.

Ранее в этот день стало известно, что засекреченные военные документы о ситуации на Украине просочились в сеть через неофициальный сервер Minecraft Discord. Данные содержат оценки потерь Украины и России в спецоперации, карты Артемовска (Бахмута), Харькова и Херсона, а также сведения об ожидаемом контрнаступлении украинской армии.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Киев изменил «военные планы» после утечки секретных документов.