Раньше пыталась понравиться, сейчас просто работаю: Подкаминская о кастингах

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 108

Широкую известность актриса получила благодаря комедийному сериалу «Кухня».

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Елена Подкаминская не пытается понравиться на кастингах. Об этом она рассказала на первой Премии Гильдии кастинг-директоров.

По признанию артистки, она, как тонкая натура, в юности очень волновалась на пробах и переживала, что может не пройти в желанный проект. Лишь благодаря опыту ей стало намного легче справляться с беспокойством, тем не менее трепет на кастингах до сих пор присутствует. Елена Подкаминская рассказала, как недавно столкнулась с волнением, когда проходила пробы у Звягинцева.

«Я внутренне погибала от желания работать в проекте. При этом абсолютно точно понимала, что как бы я ни волновалась, это не играет никакой роли. Но невозможно себе приказать, все равно трепет присутствует», — поделилась актриса.

По словам Подкаминской, хуже присутствующего на кастинге волнения может лишь желание актера понравиться другим. С этим ощущением чаще всего сталкиваются молодые артисты, которые еще ищут себя в профессии.

«Никогда нельзя нравиться. Всегда очень важно заниматься своим делом, работать. Это спасает», — рассказывает актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о трудном пути Елены Подкаминской к материнству.

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