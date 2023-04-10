Мощный пожар на складе в подмосковном Нахабине сняли на видео

Подмосковное Нахабино сейчас затянуто черным едким дымом. На складе с запчастями взорвался кислородный баллон, после чего загорелись полки с товаром. Обошлось без пострадавших. Все произошло в промзоне. Но совсем рядом жилые дома. И люди снимали эти кадры — прямо из окон.