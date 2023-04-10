Мощный пожар на складе в подмосковном Нахабине сняли на видео

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ЧП произошло из-за взрыва кислородного баллона. Что было дальше?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Подмосковное Нахабино сейчас затянуто черным едким дымом. На складе с запчастями взорвался кислородный баллон, после чего загорелись полки с товаром. Обошлось без пострадавших. Все произошло в промзоне. Но совсем рядом жилые дома. И люди снимали эти кадры — прямо из окон.

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