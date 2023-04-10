Поворот не туда: сноубордиста эвакуировали на вертолете с горы в Сочи
В Сочи спасатели эвакуировали на вертолете заблудившего на горе сноубордиста
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru
Туриста подняли на борт с помощью лебедки.
В Сочи сноубордиста спасали на вертолете. 49-летний мужчина во время спуска повернул не туда и оказался на диком склоне хребта Аибга.
Турист понял, что вернуться наверх у него не получится, и решил спускаться вниз параллельно руслу реки, надеясь выйти к людям. Но когда обнаружил себя на вершине скалы и чуть не упал с большой высоты — решил вызвать спасателей.
На помощь сноубордисту отправили вертолет К-52. С помощью лебедки спортсмена подняли на борт.
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