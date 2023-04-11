Не болтай! Российские эксперты научили нейросеть читать по губам

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Российские специалисты из Петербурга научили смартфон читать по губам

Не болтай! Российские эксперты научили нейросеть читать по губам

Фото: www.globallookpress.com / Vikki Grant

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Программу можно установить на любой телефон с видеокамерой.

Работники Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН научили искусственный интеллект понимать русский язык по движениям губ. Эту информацию сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Известно, что программа доступна для установки на любом устройстве с видеокамерой. Новшество стало первой нейросетью в мире, которая может воспринимать русские слова таким нестандартным способом.

Стоит отметить, что разработку создали для работы в шумных помещениях. Теперь электронным голосовым помощником могут пользоваться водители грузового транспорта, пилоты и остальные профессионалы, чья деятельность соприкасается с громким оборудованием.

«Мы разработали приложение для смартфона, которое распознает звучащую речь и считывает по губам слова пользователя, анализируя видеосигнал с камеры гаджета. Программа совмещает и изучает информацию из двух источников для улучшения точности распознавания», — заявил старший научный сотрудник лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов СПб ФИЦ РАН Денис Иванько в беседе с изданием «Известия».

Отмечается, что разработчики стремились достичь лучшего понимания человека для робота с помощью визуальных и звуковых источников. В достижении этой цели им помог метод машинного обучения. Нейросеть воспринимала специальное видео со звуком, где человек говорит определенные слова. Таким образом программа стала понимать простые и часто используемые команды. Помимо этого робот сам определяет, когда для понимания следует «слушать», а когда «смотреть» на губы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как искусственный интеллект может переиграть человека.

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