«Не русские сделали»: обнародованы данные о расстреле польских офицеров в Катыни

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 727

Обнародованы архивные данные о причастности гитлеровцев к расстрелу польских офицеров в Катыни

«Не русские сделали»: обнародованы данные о расстреле польских офицеров в Катыни

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Еще в 1945-м правду о преступлении рассказал один из участников захоронения убитых.

Польских офицеров в катынском лесу в 1941-м расстреляли не сотрудники НКВД, а гитлеровцы. Несмотря на то, что в 1990 году руководство СССР назвало ответственным за преступление Народный комиссариат, есть данные, которые опровергают это факт. Их еще в 1945 году обнародовал участник захоронения убитых поляков, а затем боец немецкого батальона «особого назначения» Арно Дюре, сообщает РИА Новости.

«Днем мы спали, а вечером и ночью работали – рыли ямы. Части СС привозили людей на автомашинах и сбрасывали в ров глубиной 15-20 метров», - цитирует агентство Дюре и приводит в подтверждение копии архивных материалов.

По словам свидетеля, в 1943-м он вернулся домой в отпуск и увидел на страницах газет фотографию этого погоста, а под ней было написано, что преступление совершили русские.

 «Я сказал матери, что это не русские сделали, а немцы, но мать мне не поверила», - вспомнил он. 

Об обнаружении массовых захоронений в Катынском лесу в 1943 году впервые заявил руководитель разведки германской группы армий «Центр» Рудольф-Кристоф фон Герсдорф.  Созванная Германией международная комиссия провела свою экспертизу и пришла к выводу, что расстрелы произведены НКВД весной 1940 года. Советский Союз при этом отрицал свою причастность к происшедшему. А после освобождения Смоленска советскими войсками была создана комиссия Николая Бурденко, которая, провела собственное расследование. Эксперты пришли к выводу, что польские граждане были расстреляны в Катыни осенью 1941 года немецкими оккупационными войсками. Это заключение было официальной точкой зрения в СССР и странах Варшавского договора до 1990 года, когда руководство СССР официально признало ответственность НКВД СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СВР рассекретила важнейшие документы о планах нападения Германии на СССР. 

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