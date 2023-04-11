«Не русские сделали»: обнародованы данные о расстреле польских офицеров в Катыни

Еще в 1945-м правду о преступлении рассказал один из участников захоронения убитых.

Польских офицеров в катынском лесу в 1941-м расстреляли не сотрудники НКВД, а гитлеровцы. Несмотря на то, что в 1990 году руководство СССР назвало ответственным за преступление Народный комиссариат, есть данные, которые опровергают это факт. Их еще в 1945 году обнародовал участник захоронения убитых поляков, а затем боец немецкого батальона «особого назначения» Арно Дюре, сообщает РИА Новости.

«Днем мы спали, а вечером и ночью работали – рыли ямы. Части СС привозили людей на автомашинах и сбрасывали в ров глубиной 15-20 метров», - цитирует агентство Дюре и приводит в подтверждение копии архивных материалов.

По словам свидетеля, в 1943-м он вернулся домой в отпуск и увидел на страницах газет фотографию этого погоста, а под ней было написано, что преступление совершили русские.

«Я сказал матери, что это не русские сделали, а немцы, но мать мне не поверила», - вспомнил он.

Об обнаружении массовых захоронений в Катынском лесу в 1943 году впервые заявил руководитель разведки германской группы армий «Центр» Рудольф-Кристоф фон Герсдорф. Созванная Германией международная комиссия провела свою экспертизу и пришла к выводу, что расстрелы произведены НКВД весной 1940 года. Советский Союз при этом отрицал свою причастность к происшедшему. А после освобождения Смоленска советскими войсками была создана комиссия Николая Бурденко, которая, провела собственное расследование. Эксперты пришли к выводу, что польские граждане были расстреляны в Катыни осенью 1941 года немецкими оккупационными войсками. Это заключение было официальной точкой зрения в СССР и странах Варшавского договора до 1990 года, когда руководство СССР официально признало ответственность НКВД СССР.

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