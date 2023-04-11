Смерть оставляет следы: эксперт по уборке квартир рассказал о влиянии трупного запаха на человека

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Алексей Панков
Алексей Панков 123

Трупный запах может довести человека до смерти

Смерть оставляет следы: эксперт по уборке квартир рассказал о влиянии трупного запаха на человека

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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При недостаточно тщательной уборке жильцы рискуют столкнуться с ослаблением иммунитета. Чем еще это опасно?

Продукты разложения тела, оставаясь в квартире, представляют опасность для здоровья. Такое заявление сделал в интервью изданию «Страсти» бывший руководитель компании по уборке квартир в сложных ситуациях.

По словам специалиста, человек, оказавшийся в доме, где находился труп, будет испытывать головную боль. Также у него обострятся хронические заболевания и ослабнет иммунитет.

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Мужчина вспомнил ситуацию, когда к нему обратился знакомый, попросив оказать услугу. Тот жаловался на странный запах в квартире, вызывающий болезненное состояние. Оказалось, что в доме умерла собака, и специалисту даже пришлось срезать часть линолеума, чтобы зачистить все следы.

Также он рассказал о другом запоминающемся случае.

«Выяснилось, что в квартире сверху умер человек. И из-за этого к ним проникал запах и соответственно, вредные газы, яды, которые негативно влияли на самочувствие жителей квартиры снизу», — вспомнил специалист.

Он отметил, что в разложении тела виноваты бактерии. Они особо активизируются при доступе воздуха и небольшой влажности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве на Ленинградском шоссе нашли расчлененный труп женщины. Полицейские установили, что тело пролежал на пустыре примерно неделю.

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