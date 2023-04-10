Оторванная нога и куски черепа: житель Петербурга нашел останки человека на ж/д путях

Полиция смогла установить жертву. Что могло произойти с погибшим?

Житель Петербурга по имени Аркадий обнаружил оторванную человеческую ступню на железнодорожных путях между станциями Сортировочная и Спортивная. О находке мужчина не сразу сообщил правоохранительным органам, а продолжил свой путь. Однако все же связался с полицией чуть позже, когда нашел две половинки черепа.

Полицейские уже установили, кому, предположительно, принадлежат найденные фрагменты. Оказалось, что частей тела лишился житель Петербурга, смертельно травмированный в начале марта.

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