Немецкая армия не способна полноценно выполнять задачи в НАТО. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Альфонс Майс в интервью Bild. ФРГ должны передать целую дивизию в распоряжение альянса до 2025 года, но, по оценке генерала, она будет недостаточно укомплектована из-за нехватки военного оснащения.

В статье указано, что боеготовность армии ФРГ приходит в упадок из-за недостатка финансирования и продолжающейся военной помощи Украине. Германии приходится жертвовать свою технику и выделять ресурсы для подготовки солдат ВСУ. Также Майс добавил, что поддержка Украины и реализация планов НАТО может привести к тому, что армия ФРГ просто не сможет выстоять в боях высокой интенсивности.