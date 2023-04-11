Немецкий генерал Майс признал ослабление армии Германии

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Командующий сухопутными войсками ФРГ боится, что личный состав не сможет должным образом служить в интересах НАТО. Что дальше?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Schlueter; 5-tv.ru

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Немецкая армия не способна полноценно выполнять задачи в НАТО. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Альфонс Майс в интервью Bild. ФРГ должны передать целую дивизию в распоряжение альянса до 2025 года, но, по оценке генерала, она будет недостаточно укомплектована из-за нехватки военного оснащения.

В статье указано, что боеготовность армии ФРГ приходит в упадок из-за недостатка финансирования и продолжающейся военной помощи Украине. Германии приходится жертвовать свою технику и выделять ресурсы для подготовки солдат ВСУ. Также Майс добавил, что поддержка Украины и реализация планов НАТО может привести к тому, что армия ФРГ просто не сможет выстоять в боях высокой интенсивности.

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Немецкий генерал Майс признал ослабление армии Германии

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