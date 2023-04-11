«Незаконно шпионили»: Сеул резко отреагировал на секретные документы Пентагона

Южная Корея оказалась в списке тех, за кем США вели слежку.

В США продолжаются расследования по поводу утечки секретных документов Пентагона. В опубликованных материалах была и информация, подтверждающая, что США тщательно следят за своими союзниками. В том числе был рассекречен разговор между двумя высокопоставленными чиновниками Южной Кореи о поставках боеприпасов на Украину. На это уже отреагировали представители Сеула.

«Мы глубоко сожалеем о том, что высшее разведывательное управление США незаконно шпионило за такими союзниками, как наша страна. Мы настоятельно требуем тщательного расследования и призываем не допускать подобных инцидентов», — заявил депутат Демократической партии Южной Кореи Ким Бен Чжу.

Однако после телефонного разговора министров обороны Южной Кореи и США представители Вашингтона выпустили заявление, что большая часть документов была сфабрикована. Сейчас Пентагон работает над уточнением объема просочившейся информации, а администрация Джо Байдена пытается не допустить развития мирового скандала.