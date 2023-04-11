«Звериное лицо фашизма»: опубликованы архивные документы убийств в концлагерях

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Минобороны РФ опубликовало архивные документы о зверствах и убийствах в концлагерях

Фото, видео: ИТАР-ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

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В ведомстве напомнили, как гитлеровская Германия, организовав целую систему, занималась истреблением народов.

«Звериное лицо фашизма» — так называется масштабный мультимедийный проект, который запустило российское Министерство обороны. Интернет-портал начал работу в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается сегодня.

Так, 11 апреля 1945-го произошло интернациональное восстание заключенных концлагеря «Бухенвальд». Это событие стало символом борьбы людей за жизнь и свободу против бесчеловечной жестокости нацизма. Гигантская сеть концентрационных лагерей охватила всю гитлеровскую Германию и территории оккупированных стран. Нацисты организовали систему, направленную на физическое уничтожение целых народов.

На сайте Минобороны опубликованы архивные материалы, уникальные свидетельства массовых убийств русских, украинцев, белорусов, евреев и представителей других национальностей.

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