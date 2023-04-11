Горе-стримерша из Красноярска унижала сына на камеру. Делом занялась полиция

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Горе-стримерша из Красноярска унижала сына на камеру

Фото, видео: www.globallookpress.com / m3; 5-tv.ru

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Женщине грозит серьезное наказание за вопиющее поведение.

Полиция нашла женщину, которая оскорбляла своего маленького ребенка во время стримов в соцсетях. 23-летняя жительница Красноярска ведет свой блог и выкладывает в основном шокирующий контент — поток мата, угроз и ругани в адрес родного сына. За кадром слышно, как плачет и кричит малыш.

Сообщается, что у женщины двое детей от разных мужчин. И большего всего достается — ребенку-инвалиду. Впрочем, в присутствии полицейских молодая мать сразу сменила тон и начала извиняться и оправдываться.

После проверки уже будет принято решение — оставлять ли детей с такой матерью и какое наказание ей грозит.

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