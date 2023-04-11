Не поверил счастью: рыбаки спасли раненого лося от разъяренного медведя

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Рыбаки спасли раненого лося от медведя на Дальнем Востоке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrei Kamenev; 5-tv.ru

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Животное пыталось спастись в реке. Мужчины вовремя заметили надвигающуюся беду.

Рыбаки на Дальнем востоке спасли лося от медведя. Хищник, судя по всему, преследовал добычу уже довольно долго. Лось был ранен и пытался спастись в воде. Медведь же гнался за ним по берегу реки. И все бы закончилось для парнокопытного довольно печально, если бы не рыбаки. Они подняли шум, и прогнали медведя. Лось, еще не веря в свое спасение, быстро выбрался на берег и исчез в чаще.

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