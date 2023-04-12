Елена Степаненко помирилась с «дочерью» из-за Татьяны Брухуновой

Правильнее было бы сказать — бывшая подруга. Женщина утверждает, что в прессе бесконечно лгут об отношениях в большой и сложной семье юмориста.

Экс-супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Елена Степаненко вовсе не заменила умершую мать его старшей дочери Викторине. Мачеха и падчерица никогда не были близки, как пишут в прессе, а «дружить» начали лишь недавно. Когда юморист развелся и взял в жены молодую помощницу Татьяну Брухунову. Разумеется, чтобы воспрепятствовать браку. Такие заявления в беседе с dni.ru сделала бывшая подруга Степаненко Наталья.

«Вот пишут, что первая жена Евгения Петросяна якобы погибла в аварии, когда дочь Викторина была еще маленькой. Это — самое большое вранье, которое семья тиражирует без конца. На самом деле она не была балериной и не погибала, а дожила до преклонных лет и умерла не так давно, хотя и вдали от единственной дочери», — сказала женщина.

Также она назвала откровенной выдумкой мнение, что Викторина Петросянц нашла общий язык с мачехой и практически породнилась с ней. По словам Натальи, наследнице юмориста было около 20 лет на момент знакомства со Степаненко. И та стала аж третьей по счету мачехой. Так что даже в цифрах версия с любовью с детства оказывается несостоятельной.

Как отметила Наталья, Викторина «на дух не выносила» Елену Степаненко. Они не общались и не пытались общаться. Отношения между женщинами перешли в нейтральное состояние только после появления на горизонте Татьяны Брухуновой. И если там и запахло дружбой, то эдакой классической дамской — которая «против общего врага». Выходит, Викторина не стремится ни к отцу после его свадьбы, ни к его брошенной бывшей.

«Сегодня много пишут, что-де Викторина — самый близкий Степаненко человек. Я в этой связи стесняюсь спросить, а как же племянники Елены Григорьевны? У нее же в Тарусе был брат и она на его похоронах клялась помогать его детям. Где это все теперь?» — возмущается Наталья.

Дружили или нет экс-супруга и дочь Петросяна против Брухуновой, знают, конечно, только они сами. Однако даже если это так, разрушить новую семью артиста им не удалось. Молодая жена родила юмористу сына, назвала в честь дедушки Ваганом, пережила сотни сплетен и тысячи оскорбительных комментариев в соцсетях. И заявляет публично, что очень счастлива в своей семье. Ранее 5-tv.ru рассказывал об увлечениях маленького наследника Евгения Петросяна.