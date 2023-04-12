Фаер-шоу или НЛО? Огненные круги на воде напугали жителей Екатеринбурга

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В Екатеринбурге заметили огненные круги на воде

Фото, видео: Telegram / e1_news; 5-tv.ru

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Необычное природное явления заметили на поверхности местного болота. Так что же это было?

Огненные круги всерьез перепугали жителей Екатеринбурга. Необычное явление возникло в южной части города — на местном болоте появились два пылающих кольца. Особо впечатлительные очевидцы стали строить гипотезы об их внеземном происхождении.

На деле все оказалось более прозаично — горела сухая трава. Хотя велика вероятность, что кто-то специально устроил это фаер-шоу — уж больно ровными получились пылающие окружности.

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