«Уничтожил все и отобрал жилье»: Валюшкина объяснила плохие отношения с бывшими

Знаменитость дважды была замужем, и обе попытки стать счастливой потерпели крах.

Актриса Елена Валюшкина объяснила, почему не общается с бывшими мужьями. Знаменитость дважды выходила замуж, но обе попытки стать счастливой оказались напрасными. С экс-возлюбленными даже не получилось остаться просто друзьями.

В интервью изданию 7Дней.ru знаменитость призналась, что ее первый супруг Леонид Фомин, преподаватель Высшего театрального училища имени Щепкина, повел себя, мягко говоря, как ненастоящий мужчина. После 11 лет брака он лишил ее возможности сниматься в кино, вместе с этим уничтожил все совместные фотографии и еще оставил без крыши над головой.

«Отобрал жилплощадь и в завершение всего проклял. Как можно с ним общаться? Это вопрос в космос», — отметила знаменитость.

Что касается второго мужа, актера Александра Яцко, то ему актриса посвятила еще целых 20 лет жизни. За это время на свет у пары родились двое детей, сын Василий и дочь Мария. Но отношения супругов это никак не спасло: отец семейства регулярно ходил налево — Елена не выдержала. По ее мнению, он оказался даже не бабником — хуже.

«Бабники — это мужчины свободные, у которых нет семьи, детей, обязательств. Вот это — бабник: веселый мужчина, который меняет женщин. Но женатый мужчина на вашем пути, с детьми и обязательствами — это уже не бабник. Его нужно называть „крыса“», — уверена она.

Сейчас, по словам актрисы, и первый, и второй экс-мужья у нее вызывают только жалость. При этом актриса не теряет надежды на новое счастье и даже мечтает надеть подвенечное платье. Примерить его актрисе разве что посчастливилось на съемках, но невестой хочется быть по-настоящему. Даже в 60 лет.

«Сначала я считала это глупостью, а сейчас жалею, потому что у каждой женщины в жизни должна случиться свадьба в белом платье. Но давйте не будем зарекаться: вдруг я сейчас выйду на улицу, стрела Амура попадет в сердце, и я надену подвенечное платье», — полагает знаменитость.

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