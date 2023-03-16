Суд заочно арестовал журналиста Красильщика по делу о фейках про ВС РФ

Басманный суд столицы заочно арестовал журналиста Илью Красильщика по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Арест назначили на два месяца. Исчисление срока начнется с момента экстрадиции Красильщика в Россию или его задержания на российской территории.

Медиаменеджера объявили в розыск в июле прошлого года. Его карточку разместили в базах МВД. Уголовное дело возбудили в конце апреля по материалам Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ). Следователи указали, что Красильщик выложил на своем сайте заведомо ложную информацию о действиях российских военных в Донбассе.

Госдума приняла закон, предусматривающий уголовное наказание за фейки о войсках РФ в начале марта. В день принятия его подписал президент Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские бойцы уничтожили гаубицы украинских боевиков на херсонском направлении.