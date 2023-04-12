Российский Су-27 сопроводил патрульный самолет ФРГ над Балтийским морем

Истребитель Су-27 пришлось поднять в воздух российским военным для сопровождения немецкого патрульного самолета в небе над Балтийским морем. Об этом заявили в Минобороны России.

Отмечалось, что в результате оперативных действий нарушения государственной границы РФ допущено не было.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С „Орион“ ВМС Германии. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — подчеркивалось в сообщении.

Кроме того, особо отмечалось, что полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства допущено также не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия оснастит МиГ-31 и Ил-76 ракетами и боевыми лазерами для поражения спутников.