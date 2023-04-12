Посол Антонов заявил, что новые санкции против РФ нанесут существенный ущерб США

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 31

Вашингтон доказывает собственное бессилие повлиять на Москву, отметил дипломат.

Посол Антонов заявил, что новые санкции против РФ нанесут существенный ущерб США

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев

Читайте нас в: Дзен Новости

Новые американские санкции не повлияют на политику России, однако нанесут репутационный ущерб США. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Предпринимаемые администрацией недружественные шаги не способны повлиять на подходы и позиции нашей страны. Нанесут лишь новый ощутимый урон деловой репутации Соединенных Штатов в глазах остального мира», — заявил дипломат.

Анатолий Антонов добавил, что новыми рестрикциями Вашингтон доказывает свое бессилие заставить Москву отказаться от защиты своих национальных интересов.

«Судя по всему, сверхдоходы местных нефтяников и газовиков, „снимающих сливки“ с терактов против трубопроводов системы „Северный поток“ и обрушения энергосвязей России и Европы, не дают покоя и атомщикам», — предположил российский посол.

В заключение он отметил, что новые санкции США вызывают недовольство в Европе. Ведь ограничения призваны максимально осложнить взаимодействие «третьих» стран с отечественными контрагентами.

Сегодня, 12 апреля, США ввели новые санкции в отношении 34 физических и нескольких десятков юридических лиц из России. Также рестрикции затронули некоторых граждан и компании в Венгрии и на Кипре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как будет развиваться российская промышленность в условиях санкций. В частности, агропромышленный комплекс, который в новых условиях показал рекордные урожаи.

+9° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
82.09
-0.09 89.76
0.03
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Последние новости

0:49
Путин назвал уникальным событием снятый в космосе фильм «Вызов»
0:22
«Средневековое мракобесие»: врач высмеял омолаживающие «практики огня» Бони
23:53
Посол Антонов заявил, что новые санкции против РФ нанесут существенный ущерб США
23:31
Лучшее — значит отечественное! В Москве прошла премия Brand Awards 2023
23:17
Музей русских сказок открылся в Петербурге — видео с интерьером завораживает
23:09
Опять влюбился: 90-летний Бедрос съехал от Филиппа Киркорова к молодой пассии

Сейчас читают

Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой
Военкор Коц раскрыл, где ВСУ спрятали оружие, угрожающее ДНР
«Это отрыжка давно съеденного»: Соседов о слухах про подмену Киркорова двойником
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео