Посол Антонов заявил, что новые санкции против РФ нанесут существенный ущерб США
Вашингтон доказывает собственное бессилие повлиять на Москву, отметил дипломат.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев
Новые американские санкции не повлияют на политику России, однако нанесут репутационный ущерб США. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Предпринимаемые администрацией недружественные шаги не способны повлиять на подходы и позиции нашей страны. Нанесут лишь новый ощутимый урон деловой репутации Соединенных Штатов в глазах остального мира», — заявил дипломат.
Анатолий Антонов добавил, что новыми рестрикциями Вашингтон доказывает свое бессилие заставить Москву отказаться от защиты своих национальных интересов.
«Судя по всему, сверхдоходы местных нефтяников и газовиков, „снимающих сливки“ с терактов против трубопроводов системы „Северный поток“ и обрушения энергосвязей России и Европы, не дают покоя и атомщикам», — предположил российский посол.
В заключение он отметил, что новые санкции США вызывают недовольство в Европе. Ведь ограничения призваны максимально осложнить взаимодействие «третьих» стран с отечественными контрагентами.
Сегодня, 12 апреля, США ввели новые санкции в отношении 34 физических и нескольких десятков юридических лиц из России. Также рестрикции затронули некоторых граждан и компании в Венгрии и на Кипре.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как будет развиваться российская промышленность в условиях санкций. В частности, агропромышленный комплекс, который в новых условиях показал рекордные урожаи.
Читайте также
46%
-0.09 89.76
0.03
Нашли ошибку?