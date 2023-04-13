«Неповторимый»: Киркоров отреагировал на мемы о своей новой внешности

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Киркоров заявил о своей неповторимости после критики своей внешности

«Неповторимый»: Киркоров отреагировал на мемы о своей новой внешности

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитый певец уверен, что может перевоплотиться в любого персонажа, но всегда останется собой.

Российский певец Филипп Киркоров совсем недавно ошеломил поклонников своим чудесным преображением. Теперь в сети новая тема для обсуждений — внешний вид поп-короля российской эстрады. Белоснежная борода и локоны, уложенные в особенном стиле, не только удивляют пользователей, но и забавляют.

Причем тут юмористическая подоплека? Из-за сравнений вокалиста с разными известными персонажами. Уж очень характерно челка знаменитости смотрит вверх, из-за чего вызывает ассоциацию со сказочными персонажами.

При этом сам Киркоров не оставил без внимания завершившийся тренд сравнений. В личном блоге певец решил высказаться на эту тему.

«Выдаете желаемое за действительное. Сплетням стоп! Нет у меня двойников, тройников! Я птичкой и феей — кем угодно могу быть, главное, что я — Филипп Киркоров. Единственный и неповторимый», — написал Филипп Бедросович в личном аккаунте в соцсетях.

Стоит отметить, что ажиотаж вокруг артиста не только из-за его кардинальных перемен. Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец вокалиста Бедрос Киркоров погряз в горячих слухах. Вероятно, у исполнителя появилась возлюбленная, которая младше его почти 64 года.

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