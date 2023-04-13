Натравливали собак и расстреливали: как немецкие нацисты издевались над пленными лагеря «ДУЛАГ-205»

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Немецкие нацисты издевались над пленными лагеря «ДУЛАГ-205»

Фото, видео: Дмитрий Рогулин/ТАСС; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ обнародовали секретные сведения, подтверждающие преступления пособников Гитлера в военные годы.

ФСБ рассекретила документы советской контрразведки. К 80-летию «Смерша» спецслужбы обнародовали, в частности, доклад его начальника — Виктора Абакумова. В нем идет речь об освобождении немецкого пересыльного лагеря военнопленных «Дулаг-205» — у села Алексеевка под Сталинградом.

Абакумов сообщает, что на территории лагеря и в его окрестностях были обнаружены тысячи погибших военнопленных красноармейцев и командиров, которые умерли от голода и холода. Освобожденные узники были истерзаны, истощены и до крайности измучены.

По словам Абакумова, военнопленные подвергались издевательствам со стороны охранников, на них натравливали собак, а тех, кто не мог выполнять работы, расстреливали на месте. Напомню, «Смерш» — сокращенное «смерть шпионам» — организация, созданная в апреле 1943 года. Она занималась контрразведкой и подчинялась непосредственно Сталину.

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