Много поисков, идея — одна: Песков назвал главную цель Путина

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 243

Песков назвал главную цель Путина

Много поисков, идея — одна: Песков назвал главную цель Путина

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Также официальный представитель Кремля обратил внимание на настроение российского общества, которое царит на фоне событий на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, к чему больше всего сегодня стремится глава государства Владимир Путин. Официальный представитель Кремля уверен, что все усилия российского лидера направлены на то, чтобы сделать жизнь граждан страны лучше.

«Много было поисков национальной идеи. Но по-прежнему во всех концептуальных выступлениях главы государства речь идет о том, чтобы людям было лучше. И вся работа направлена на это. Это идея Путина, я точно знаю», — цитирует Пескова Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

Пресс-секретарь уточнил, что в числе приоритетных направлений главы государства, в частности, — социально-экономическое развитие страны, выполнение всех социальных обязательств, а также — повышение уровня жизни людей.

Вместе с этим официальный представитель Кремля обратил внимание на консолидацию общества, которая наблюдается на фоне ситуации на Украине. Кроме того, подчеркнул, что эмоциональность информационной повестки сегодня определяются серьезностью момента.

«Хотелось бы, чтобы этого не было, чтобы она была более спокойной, но в такие критические моменты, наверное, это невозможно. Но главное — ощущение единения. И это здорово», — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Владимир Путин посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином.

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Много поисков, идея — одна: Песков назвал главную цель Путина

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