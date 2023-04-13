«Она мне не невестка»: мать Эммануэля Макрона не принимает его жену?

Франсуаза Макрон-Ногес искренне призналась, что сожалеет, что у ее сына нет детей.

Мать президента Франции Эммануэля Макрона, Франсуаза Макрон-Ногес, нечасто общается с прессой. Она не ходит на светские мероприятия и никогда не участвует в предвыборных кампаниях сына. Женщина редко видит отпрыска и считает, что для Эммануэля Макрона самое важно сейчас это его работа. Тем более рядом с ним всегда находится его жена — Брижит, к которой свекровь сегодня относится спокойно. Хотя раньше ситуация была совершенно другой. Об этом Франсуаза Макрон-Ногес поделилась в интервью изданию Le Point.

Женщина рассказала, что когда Эммануэлю было всего 16 лет он ее огорошил новостью о том, что влюблен в учительницу. Все знали, что мальчик часто бывает в доме Брижит Тронье и предполагали, что тесно общается с дочерью Брижит — Лоранс, которая ровесница Эммануэля. Однако все ошиблись.

В свою будущую жену, учительницу французского языка Брижит Тронье, будущий президент Франции влюбился, когда учился в школе. Он записался в театральный кружок, который она вела, и начал писать пьесы, чтобы только быть ближе к своему объекту обожания.

Когда родители поняли, что намерения сына серьезны, они навестили Тронье и попросили женщину оставить сына в покое и дали понять, что связь между мальчиком и женщиной невозможна. Мать Эммануэля Макрона вспоминает, что тогда женщина ответила, что ничего обещать не может.

«Единственное, о чем мы ее тогда попросили, — дать возможность сыну получить образование и не мешать строить ему карьеру», — рассказала Франсуаза Макрон-Ногес.

На эту просьбу Брижит ответила согласием и не стала отвлекать молодого избранника от вступительных экзаменов в университет. Когда парень уезжал из родного города, он пообещал учительнице вернуться и жениться на ней, когда ему исполнится 30 лет. Макрона не смущало то, что женщина старше его на 24 года, а также то, что она замужем и у нее есть трое детей. Свое слово молодой человек сдержал — возлюбленные поженились в 2007 году. Их брак был заключен, когда будущему президенту было 30 лет, а его избраннице — 54 года.

Мать Макрона поделилась, что с годами она смирилась с отношениями сына. Какое-то время женщину тревожило то, что у наследника никогда не будет своих детей.

«Смотрю на его брата Лорана, у которого четверо ребятишек, и не могу поверить, что Эммануэль лишен радости отцовства. Но не лишен любви и страсти», — рассказала мать Макрона.

Детей у президента Франции нет. Более того, он и не хочет собственных. Он с радостью нянчит семерых внуков своей супруги.

Франсуаза Макрон-Ногес считает, что ей, как и любой матери, важно, чтобы дети были счастливы.

«Сейчас я не воспринимаю Брижит как даму легкого поведения, но она мне не невестка», — заявила мать Макрона.

Она считает Брижит человеком, с которым у нее одинаковые интересы и приоритеты. Между ними дружеские взаимоотношения, женщины рассказывают друг другу все.

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