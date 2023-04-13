Многоходовочка: ФСБ уличила Пентагон в кибератаках против России

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ФСБ уличила Пентагон в кибератаках против России

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Federal Bureau of Investigati; 5-tv.ru

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Чем США пытаются прикрыть свои преступные намерения?

Настоящую кибервойну развязал Запад против России, при этом пытаясь все списать на Украину. За год ФСБ зафиксировала свыше пяти тысяч хакерских атак на российскую инфраструктуру.

Большинство якобы идет от хакерской группировки «IT Армия Украины». При этом, по данным наших спецслужб, все происходит при непосредственном участии объединенного командования Пентагона и во взаимодействии с международными хакерскими группировками. В том числе Anonymous.

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Многоходовочка: ФСБ уличила Пентагон в кибератаках против России

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