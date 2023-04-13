Протестующие захватили офис Louis Vuitton в Париже и забросали файерами

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Бренд модного дома радикально настроенные молодые люди назвали символом капитализма и ограбления трудящихся.

Фото, видео: Reuters / STEPHANIE LECOCQ; 5-tv.ru

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По-настоящему огненными оказались сегодня протесты во Франции. Тысячи радикально настроенных молодых людей сначала блокировали, а затем взяли штурмом парижский офис модного дома Louis Vuitton.

Протестующие назвали этот бренд — символ капитализма и ограбления трудящихся. Погромщики забросали помещения файерами.

Протестами и забастовками профсоюзы пытаются добиться отмены пенсионной реформы Эммануэля Макрона. Французы не хотят работать на два года дольше — до 64-х лет.

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